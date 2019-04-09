В «Правом секторе» отреагировали на задержание в РФ Пирожка

Киев, 9 апреля. Игорь Пирожок действительно являлся членом объединения «Правый сектор»1 (запрещена в РФ), однако очень непродолжительный период времени, Так пресс-секретарь экстремистской организации Артем Скоропадский отреагировал на его задержание в РФ.

По его словам, в свое время в «Правый сектор» приходили каждый день по 100–200 человек, и руководство организации не интересовалось их биографиями. Пирожка, отметил Скоропадский, выгнали из объединения после того, как он «начал делать какие-то бандитские схемы».

«С конца 2014 года он вообще не имеет никакого отношения к «Правому сектору». Безусловно, это была наша ошибка, что мы такого человека взяли», — передает его слова пресс-служба «Общественного ТВ».

Он указал, что в настоящее время «Правый сектор» не поддерживает с бывшим участником никаких контактов, поэтому не может подтвердить или опровергнуть факт его задержания в России.

Напомним, Пирожок был задержан в Московском регионе сотрудниками ФСБ РФ. В пресс-службе силового ведомства уточнили, что в состав группировки он вступил еще в 2014 году и действовал под псевдонимом Чирка Роман. По данным ФСБ, Пирожок был руководителем отряда «Хорти» («Борзые»), предназначенного для ведения партизанской войны против РФ.

В Московский регион Пирожок приехал в январе минувшего года. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». В настоящее время Пирожок заключен под стражу.

«Правый сектор» был запрещен Верховным судом РФ в 2014 году. Как напоминает Infox.ru, в начале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с милицией и захвате административных зданий на Украине, а также в подавлении протестов на востоке страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.