Путин пословицей прокомментировал итоги расследования Мюллера

Санкт-Петербург, 9 апреля. Президент России Владимир Путин назвал предсказуемым итог расследования американского спецпрокурора Роберта Мюллера, не нашедшего следов сговора Москвы и предвыборного штаба 45-го президента США Дональда Трампа.

Выступая на Арктическом форуме в Петербурге, российский лидер напомнил, что РФ с самого начала решительно опровергла все обвинения в свой адрес.

«Россия не вмешивалась ни в какие выборы в США, это первое. А второе, не было никакого сговора, который господин Мюллер искал, между Трампом и Россией», — подчеркнул Путин.

Комментируя итоги расследования, президент России вспомнил о пословице «Гора родила мышь», которая употребляется, когда за громкими заявлениями следует крайне скромный результат.

«То, что она [комиссия] закончит так, как «гора родила мышь», что называется, это было для нас понятным заранее. Я все время вам об этом говорил», — заявил Путин.

По мнению российского лидера, в США бушует настоящий кризис политической системы. Напомним, в конце марта спецпрокурор Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства РФ в американские выборы в 2016 году. Никаких следов координации России и Дональда Трампа, о которой столько говорили за океаном в последние годы, обнаружено не было.