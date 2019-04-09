Путин отметил развитие отношений с Норвегией

Санкт-Петербург, 9 апреля. Президент РФ Владимир Путин отметил положительный опыт сотрудничества с Норвегией. Глава государства заявил, что в России ценят историческую память Норвегии о Второй мировой войне.

«Мы сегодня много говорили о возможностях сотрудничества и о других темах — об угрозах работы в Арктике. В этой связи хотел бы напомнить о положительном опыте нашего сотрудничества», — заявил Путин на встрече с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг на полях Международного арктического форума.

Российский лидер напомнил, что Москва и Осло имеют опыт взаимодействия в Баренцевом море и части Северного Ледовитого океана. Путин отметил, что опыт позитивного сотрудничества является крайне важным как для обеих стран, так и для взаимодействия в Арктике.

Путин напомнил, что в 2020 году исполняется 115 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Норвегией. Кроме того, в том же году исполнится 75 лет с момента освобождения Северной Норвегии от нацистских оккупантов. Путин подчеркнул, что Норвегия отметит эту дату на самом высоком уровне. В России на это обращают внимание, добавил российский лидер.

Ранее Путин прокомментировал дело обвиняемого в шпионаже норвежца Фруде Берга. В ответ на вопрос норвежских журналистов о помиловании Берга Путин напомнил, что тот еще не осужден, и призвал дождаться решения суда по делу Берга.