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Повстанцы ЦАР призвали все группировки поддержать мирный процесс

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Повстанцы ЦАР призвали все группировки поддержать мирный процесс

Банги, 9 апреля. Руководство «Народного фронта освобождения Центральной Африки» (FPRC) призвало все вооруженные группировки отказаться от насилия и поддержать мирный процесс в ЦАР. Об этом говорится в официальном сообщении повстанческой организации.

Представители FPRC также призвали к смирению политические силы, которые стали причиной кризиса.

«Есть место для всех, нет причин атаковать без необходимости. Мирное соглашение предусматривает новую национальную ориентацию Банги. Давайте объединимся, чтобы спастись и спасти нашу страну от пропасти», — говорится в сообщении.

Напомним, что в начале февраля этого года президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера подписал мирное соглашение между членами правительства и представителями 14 вооруженных группировок на переговорах в столице Судана Хартуме. Это стало результатом долгих переговоров, немаловажную роль в организации которых сыграла Россия. На днях Туадера заявил, что уволит любого чиновника, который нарушит хартумское мирное соглашение.

Автор: Антон Соколов
Источник: Сentrafriqueactu.com
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