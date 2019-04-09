Главные новости 9 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 9 апреля.

Руководство Росгвардии подтвердило, что осведомлено о ситуации, о которой рассказали бывшие сотрудники ОМОН в видеообращении к руководству страны и делает все возможное для ее решения. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин. Росгвардия прокомментировала видеообращение отставных сотрудников ОМОН.

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о мерах предосторожности, которые приняли в России для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса. Специалист указал на то, что военный блок продолжает наращивать активность в черноморском регионе. Военный эксперт рассказал, как от Крыма будут «отгонять» корабли НАТО.

Представитель администрации США заявил, что Египет и другие страны, приобретающие российское вооружение, должны помнить об американском законе «О противодействии противникам Соединенных Штатов через санкции» (CAATSA). В Вашингтоне отреагировали на сообщение о покупке Египтом российских Су-35.

Украина сегодня «зажата долгом», на погашение долгов в текущем году уйдет треть бюджета страны, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Гройсман рассказал о финансовом состоянии «зажатой долгами» Украины.

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса Российской Федерации в организации. Климкин отреагировал на слова Ягланда о возможном возвращении РФ права голоса в СЕ.

Генеральная прокуратура РФ запретила заменить украинские двигатели у российского самолета-амфибии Бе-200 на моторы с деталями производства стран НАТО, заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка. Генпрокуратура РФ объяснила запрет на замену украинских двигателей у Бе-200.

РФ усилила группировку в Крыму, чтобы отразить возможную провокацию с участием кораблей НАТО. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов. Однако капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин уверен, что провокации в Керченском проливе больше не будет. Военный эксперт объяснил, почему НАТО не пойдет на провокацию в Керченском проливе.

Зоозащитница из Красноармейска Людмила Пономаренко забрала к себе героическую собаку Марфу, спасшую из пожара в бараке восемь человек. Собака спасла из горящего барака восемь человек в Подмосковье.

Российские специалисты уделяют большое внимание развитию своих бронетанковых войск, в частности ведется разработка перспективных систем вооружения, которые смогут создать большое количество проблем западным оппонентам, пишут американские СМИ. The National Interest рассказал о российском снаряде, пробивающем лучшие танки США.