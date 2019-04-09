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Невестка Сергея Есенина скончалась в Москве

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Невестка Сергея Есенина скончалась в Москве

Москва, 9 апреля. Невестка Сергея Есенина скончалась на 85-м году жизни в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Московского государственного музея Сергея Есенина.

«8 апреля 2019 года скончалась Алина Ивановна Есенина, вдова сына поэта Константина Сергеевича Есенина», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что у Сергея Есенина было четверо детей, Константин родился в 1920 году в браке с Зинаидой Райх. Константин Есенин умер в 1986 году. Похороны Алины Есениной состоятся 11 апреля на Хованском кладбище в Москве.                                      

Автор: Сергей Петров
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