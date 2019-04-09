Фейк о «возвращении» Су-57 в Сирию — признак новой информационной кампании против РФ

Новейший российский истребитель Су-57 вновь якобы увидели в Сирии на авиабазе ВКС РФ «Хмеймим». Такую информацию распространили израильские СМИ со ссылкой на ливанское издание Al-Masdar News. По данным СМИ, российский истребитель пятого поколения с бортовым номером 509 якобы «был переброшен в Сирию после мощного воздушного удара, нанесенного ВВС Израиля 27 марта». О том, кто и зачем запустил фейк о возвращении Су-57 - в материале Федерального агентства новостей.

Информационным поводом для публикации в ливанском Al-Masdar News стали фотографии в Twitter, опубликованные пользователем rambo54 8 апреля – СМИ, не задумываясь, перепечатали эту информацию. Как ни странно, публикации смогли смутить даже профессионалов, прекрасно разбирающихся в ситуации в Сирии.

now on google: Su-57 deployment at Latakia

I think it is #509 pic.twitter.com/HgE1DNFJ5m — rambo54 (@reutersanders) April 8, 2019

Между тем данную спутниковую фотографию легко найти в Интернете – на ней запечатлены самолеты, дислоцированные на авиабазе ВКС РФ более года назад – снимок был сделан 23 февраля 2018 года. На оригинальном снимке в точно том же порядке выстроены Су-57, окруженный стеной для защиты от возможного нападения, пять штурмовиков Су-25 и чуть подальше – два бомбардировщика Су-24. Упомянутый Су-57 с бортовым номером 509 – восьмой летный экземпляр, произведенный в 2017 году.

Минобороны РФ уже опровергла сообщения о том, что Су-57 вновь переброшен в Сирию. Как отметили в военном ведомстве, «некоторые СМИ настолько спешат процитировать «горячие новости», что зачастую не понимают их сути». Два истребителя Су-57 действовали в Сирии в 2018 году, когда проходили испытания в реальных боевых условиях. Российский истребитель пятого поколения до сих пор не введен в строй — серийные поставки запланированы на 2019 год.

Заявления о том, что «супероружие России», новейший истребитель пятого поколения, был переброшен на Ближний Восток из-за очередного удара, нанесенного ВВС Израиля по, по их версии, «иранским объектам в Сирии», носят характер информационной атаки, считает военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин.

«Все, что связано с Сирией, а точнее — все, что связано с действиями наших военнослужащих в Сирийской Арабской Республике, пытаются поставить на благо информационного продукта, который бы порочил Россию. Разумеется, они не могут упустить ни единого шанса, а если такого шанса нет, они придумывают, — отметил эксперт ФАН. — Су-57 в Сирии уже были, они получили задание и вернулись обратно. Их отправка туда еще раз я не вижу целесообразным и логичным, и считаю, что можно полностью доверять опровержениям Минобороны».

«Связывать якобы имевшее место появление Су-57 на базе ВКС РФ «Хмеймим» с ударами израильской авиации — это просто желание «накрутить» и «взвинтить» информационное поле, — отметил военный эксперт, — для того, чтобы использовать против РФ. Это их работа и они хотят эту работу делать эффектно».

В целом стратегия Израиля в отношении Сирии не поменяется, считает эксперт — чувствуя за спиной неограниченную поддержку Соединенных Штатов как в военном, так и в политическом плане, Израиля будет продолжать агрессивную политику. Резолюция президента США Дональда Трампа о признании аннексии Голанских высот и проходящие сегодня выборы в Кнессет ничего принципиально не изменят.

«Курс Израиля неизменен — они об этом неоднократно заявляли. Решение Трампа признать аннексию встретило сопротивление — Организация Объединенных Наций против, и даже лучший союзник США, Великобритания, осудила это решение, Евросоюз также осудил, — напомнил собеседник. — Голанские высоты были просто захвачены в результате войны 1967 года. В таком статусе они и остаются».

Напомним, сегодня в Израиле проходят досрочные парламентские выборы, которые могут определить политический курс Израиля на ближайшие годы — и соответственно, повлиять не только на Сирию, но и на весь Ближний Восток. Действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел на своем посту уже 10 лет, и к сегодняшним выборам лидер национал-консервативной партии «Ликуд» подошел с тяжким «багажом» в виде нескольких обвинений в коррупции. Сам Биби — таково прозвище Нетаньяху в Израиле — обвинения категорически отрицает, объявляя их «охотой на ведьм».

В преддверии выборов Нетаньяху, успешно поддерживающий доброжелательные отношения и с США, и с Россией, получил с обеих сторон по крупном «политическому подарку». При этом если шаг российской стороны — передача обнаруженных в Сирии останков израильского солдата Захарии Баумеля — был с энтузиазмом воспринят в Израиле и никак не повлиял на общую политическую картину, то шаг Трампа — подписание резолюции о признании израильской аннексии Голанских высот — способен не только сплотить вокруг Сирии Лигу арабских государств, которая восприняла такую наглость со стороны Трампа как личное оскорбление, но и лишить в результате Ближний Восток шансов на мир на ближайшие десятилетия.