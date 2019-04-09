Скабеева ответила украинцу Арьеву на слова о «предупреждении» ПАСЕ

Руководитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев пригрозил российской журналистке Ольге Скабеевой предупреждением ПАСЕ. Сама ведущая назвала выпад Арьева провокацией.

«Я знаю, что с ней будет проведен очень серьезный разговор касательно правил поведения, которых должны придерживаться журналисты. И, очевидно, будет сделано серьезное предупреждение», — сказал Арьев в эфире телеканала «Прямой».

В разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей Ольга Скабеева отметила, что у европейского сообщества возникают большие вопросы к поведению украинцев в ПАСЕ. Она добавила, что узнала о новости от нашего журналиста.

«Я исхожу из того, что это — ложь и очередная украинская провокация. Из того, что мне известно к этой минуте, могу сказать, поведение делегации из Украины, господ [Алексея] Гончаренко, [Борислава] Березы, вице-спикера Верховной рады [Ирины] Геращенко рассматривали на комиссии по этике Парламентской ассамблеи», — говорит журналистка.

Собеседница агентства напомнила, что украинские парламентарии неоднократно позволяли себе выходки, которые явно выходят за рамки приличия.

«Береза, например, устроил псевдопатриотический спектакль, который закончился нецензурной бранью и попыткой вытеснить меня из кулуаров ПАСЕ. Гончаренко выступал на трибуне Парламентской ассамблеи в зеленых перчатках, сообщив, что Россия «токсична», и что ему нужен костюм химзащиты. Парламентскую ассамблею это, вежливо выражаясь, шокировало, учитывая, что Гончаренко бегал по кулуарам ПАСЕ с туалетной бумагой. Это вызвало негодование и раздражение, после чего украинскую делегацию попросили взять себя в руки», — резюмировала Ольга Скабеева.

Напомним, ранее депутат Береза в Парламентской ассамблее Совета Европы грубо оттолкнул Скабееву. Защищая честь россиянки,сенатор Игорь Морозов вызвал украинского депутата на дуэль. Специально для ФАН он уточнил, что готов встретиться с Березой в Сирии, Афганистане, либо другой стране, где идет война.