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Психологи назвали несколько простых правил для счастья

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Психологи назвали несколько простых правил для счастья

Москва, 9 апреля. Психологи назвали несколько простых правил, следуя которым человек может измениться и стать счастливым.

Специалисты отметили, что зачастую испытать это чувство людям мешают различные обстоятельства, такие как нелюбимая работа или отсутствие романтических отношений. Психологи советуют не опускать руки и, в первую очередь, сконцентрироваться на самореализации.

«Только саморазвитие, поиск интересных дел, самореализация помогут вам почувствовать свою значимость, обрести уверенность, а вместе с этим вы сможете испытать счастье», — передает Planet Today.

Кроме того, эксперты рекомендуют перестать злиться и избавиться от жалости к самому себе. Помочь в этом могут смена обстановки и новое занятие.

Немаловажным фактором, по мнению психологов, является позитивное окружение. Они советуют поддерживать хорошее настроение, которое, в свою очередь, притянет позитивно настроенных собеседников.

«Не стоит впадать в отчаяние, если вы пока не встретили свою вторую половинку. Верьте — у вас все еще впереди», — заключили специалисты.

Психологи назвали несколько простых правил для счастья

Ранее ученые установили взаимосвязь между психическим состоянием человека и продолжительностью его жизни. По данным специалистов, серотонин и эндорфины оказывают прямое влияние на долголетие человека. Чтобы пополнить запасы «гормона счастья», необходимо включить в свой рацион бананы, инжир, арахис, хурму, груши и финики, указали эксперты.

В то же время американские психологи из Университета штата Айова выяснили, как за короткий промежуток времени можно улучшить настроение.

Автор: Екатерина Кухарева
Источник: Planet Today
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