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Президент Анголы вернулся в Луанду после своего визита в Москву

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Президент Анголы вернулся в Луанду после своего визита в Москву

Луанда, 9 апреля. Президент Анголы Жоау Лоурансу во вторник вернулся в Луанду после своей командировки в Москву. Главу государства встречали в аэропорту вице-президент республики Борнито де Соуза, глава Конституционного суда Мануэль Арагау и  первый вице-президент Национального собрания Шарлота Диас, сообщают местные СМИ.

По информации агентства Angop, поездка ангольского лидера в Россию была весьма продуктивной. Он призвал российских предпринимателей инвестировать средства в Анголу, обсудил вопросы взаимодействия в алмазной промышленности, сельском хозяйстве, рыболовстве и подготовке кадров. Присутствовал при подписании новых соглашений о сотрудничестве, а также наградил президента России Владимира Путина орденом Агостиньо Нету. В последний день своего визита Жоау Лоурансу встретился с ангольскими студентами, учащимися в Университете дружбы народов.

Ранее эксперт и главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов заявил, что сотрудничество РФ и Анголы позволит укрепить позиции Москвы на мировой арене.

Лоренсу прибыл в Россию 2 апреля. На следующий день он принял участие в бизнес-форуме «Россия – Ангола», а также выступил перед депутатами Госдумы и провел встречу с главой российского парламента Вячеславом Володиным. 4 апреля Лоренсу  провел встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Автор: Антон Соколов
Источник: Angop
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