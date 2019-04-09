Безденежье довело Навального до занятия политической проституцией с Ходорковским

Блогер Алексей Навальный, еще недавно на всех углах кричавший о своих влиятельных покровителях, неожиданно остался без денег. Теперь его поддерживают только такие же маргиналы, как он сам: педофилы, наркоманы, шпана в основном из «Открытой России».

О том, что «отец русской демократии» нищ, говорит хотя бы факт неприкрытого шантажа Навальным петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. По информации пресс-службы компании «Конкорд», 2 февраля в петербургском отеле Sokos Навальный предложил Пригожину полностью замять «искусственно нагнетаемый скандал вокруг питания в образовательных учреждениях Москвы». Разумеется, не бесплатно. Блогер потребовал от предпринимателя 300 миллионов рублей и уверял, что после этого информационные вбросы на соответствующую тему прекратятся. Пригожин отказался.

Навальный и его правая рука — скандально известный юрист Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь, — разумеется, отрицали факт встречи блогера с Евгением Пригожиным. А что им еще остается? Отрицать или скрывать очевидное — стиль их поведения.

Липовый краудфандинг

Чего стоит, например, их вранье о сборе пожертвований на деятельность блогера в 2016–2018 годах! В декабре 2018 года Агентство федеральных расследований FLB раскрыло схему сбора этих «пожертвований», изучив историю личного биткоин-кошелька соратника блогера — Леонида Волкова.

Как выяснилось, на этот счет регулярно поступали переводы криптовалюты на крупные суммы. Как утверждает FLB, весь «народный краудфандинг» был всего-навсего операцией прикрытия тайного финансирования кампании Навального фондами Запада через платформу по криптовалютам Blockchain.com.

Вполне очевидно, что «электорат» Навального — сбитые с толку школьники и студенты — вряд ли будет переводить ему свои карманные деньги и стипендии после подобных разоблачений. Да и на западные фонды надежда невелика — сегодня спонсируют, а завтра нет. И куда же в этом случае податься покинутому всеми несчастному блогеру? Конечно, к опальному экс-олигарху Михаилу Ходорковскому, обвиняемому в организации убийства.

А для Ходорковского сотрудничество с Навальным — чуть ли не единственная возможность наладить в РФ деструктивную деятельность русофобской организации «Открытая Россия», признанной в нашей стране нежелательной и недавно приказавшей долго жить.

Экс-олигарх и горе-блогер уже начали оказывать друг другу поддержку. Пока, правда, только на словах. В частности, сразу же после появления информации о встрече Навального с Евгением Пригожиным Михаил Ходорковский в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заступился за блогера.

Сославшись на некое загадочное расследование, проведенное его коллегами, беглый олигарх заявил, что встречи Навального и Пригожина… не было. Видимо, таким образом Ходорковский пытался спасти репутацию Навального. Хотя еще неизвестно, у кого репутация хуже: у продажного блогера или у экс-миллиардера, сбежавшего из родной страны и обвиняемого в организации убийства?

Клоуны остались

Впрочем, у организации «Открытая Россия» имидж еще более неприятный, чем у финансирующего ее Ходорковского. Начнем с того, что 31 марта руководство этого движения объявило о его ликвидации. Но, как говорится, цирк уехал, а клоуны остались. Сегодня стало известно о том, что при обыске у активиста британской «Открытой России» Леонида Запрудина были обнаружены плантация конопли и фаллопротезы всех размеров.

Впору бы и Алексею Навальному заступиться за своих новых друзей — сторонников Ходорковского и участников созданной им организации. Тем не менее блогер не спешит выступать с заявлениями на эту тему. Что, в принципе, неудивительно — Навальный с легкостью отрекается от своих сотрудников, как только они оказываются в центре скандала.

В частности, в марте этого года фигурантом громкого скандала стал активист дружественного «навальнятам» движения «Весна» Вадим Казаченко. Его подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней. Фигурант уголовного дела будет находиться под стражей до 18 апреля. В появившейся сразу же после этого случая специальной инструкции для активистов Фонда по борьбе с коррупцией Навальный и его коллеги порекомендовали подчиненным в буквальном смысле отречься от коллег из «Весны». При этом возмущенные поведением Казаченко петербуржцы в марте устроили митинг у штаба Навального в Северной столице.

Вот и получается, что вместо влиятельных покровителей Навального сейчас окружают маргиналы — наркоманы, педофилы и им сочувствующие. Жаль, что они не так платежеспособны, как западные фонды, и вряд ли смогут подкинуть деньжат горе-блогеру. Между тем деньги Навальному нужны. Ведь не за горами избирательная кампания в Мосгордуму, в которой твердо намерена участвовать помощница блогера — Любовь Соболь.

В этой кампании с удовольствием поучаствовал бы и сам Навальный, но ему мешают его судимости. У Любови Соболь судимостей пока нет. И все бы хорошо, но и денег на участие в избирательной кампании у нее тоже нет. Значит, не за горами очередные попытки Навального выклянчить деньги у потенциальных спонсоров.

Отдых семьи Навальных

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов уверен, что все попытки Навального найти новые источники финансирования в России обречены на провал.