Санкт-Петербург, 9 апреля. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал дело обвиняемого в шпионаже норвежца Фруде Берга. На вопрос норвежских журналистов о помиловании Берга Путин ответил, что он еще не осужден.

По словам Путина, меру наказания, ответственности и саму виновность или невиновность определит суд. На данный момент необходимо дождаться решения суда, отметил глава государства. После вынесения вердикта будет ясно, что можно сделать, добавил Путин.

«Послушайте, помиловать можно человека, который осужден. Он еще не осужден», — ответил Путин на вопрос о возможном помиловании в ходе двусторонней встречи с премьером Норвегии на полях Арктического форума в Петербурге.

Напомним, Берга обвиняют в сборе информации о российских ядерных подлодках. Гражданин Норвегии был задержан с поличным во время получения секретных данных от россиянина, который работал на оборонном предприятии и действовал под контролем ФСБ.

Дело Берга проходит под грифом «совершенно секретно», слушания идут в закрытом режиме. Всего Мосгорсуд опросит 15 свидетелей по делу Берга. Прокуратура запросила 14 лет колонии для обвиненного в шпионаже норвежца. Берг не признает свою вину в шпионаже.

В Петербурге во вторник стартовал Международный арктический форум. Мероприятие предоставляет возможность обсудить проблемы и перспективы региона на международном уровне. Глава государства проводит встречи с иностранными коллегами. В частности, Путин уже провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.