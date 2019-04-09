Генпрокуратура ДНР возбудила в отношении командиров ВСУ уголовные дела о теракте

Донецк, 9 апреля. Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовные дела в отношении командиров ВСУ, по приказу которых несколько дней назад были обстреляны Донецк и Горловка. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры ДНР.

«В расследовании следственного управления Генеральной прокуратуры ДНР находятся уголовные дела, возбужденные в отношении трех командиров ВС Украины», — говорится в комментарии на сайте ведомства.

Командиры ВСУ стали фигурантами дел о совершении террористического акта, отметили в Генпрокуратуре Донецкой народной республики.

Напомним, 6 и 8 апреля ВСУ осуществили обстрелы Донецка и Горловки. Отметим также, что накануне стало известно о смертельном ЧП в расположении украинских военных в Донбассе — боец ВСУ в состоянии алкогольного опьянения подорвал себя и сослуживцев в блиндаже.