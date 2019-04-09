Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Путин позвал Швецию в КХЛ

349
0 Оставить комментарий

Путин позвал Швецию в КХЛ

Санкт-Петербург, 9 апреля. Президент РФ Владимир Путин, выступая на полях Арктического форума, предложил Швеции стать членом Континентальной хоккейной лиги.

Глава государства назвал шведскую хоккейную сборную блестящей, а также отметил, что эта команда радует и своих, и российских болельщиков.

«Было бы хорошо, господин премьер-министр, если бы один из ваших клубов принял бы участие в играх Континентальной хоккейной лиги», — сказал президент РФ, обращаясь к премьер-министру Швеции Стефану Левену.

Однако Левен заявил, что сейчас шведская команда не готова участвовать в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

«Но мы еще посмотрим», — добавил он.

Напомним, участниками КХЛ являются клубы из России, Казахстана, Белоруссии, Словакии, Финляндии, Латвии и Китая. Главным трофеем КХЛ является Кубок Гагарина. Сейчас им обладает казанский «Ак Барс».

Отметим, что в хоккей любит играть и сам президент РФ. Путин участвует в матчах Ночной хоккейной лиги, эта любительская спортивная организация была создана в 2011 году по инициативе президента РФ.

 

 

Автор: Игорь Федоров
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров