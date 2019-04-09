Путин позвал Швецию в КХЛ

Санкт-Петербург, 9 апреля. Президент РФ Владимир Путин, выступая на полях Арктического форума, предложил Швеции стать членом Континентальной хоккейной лиги.

Глава государства назвал шведскую хоккейную сборную блестящей, а также отметил, что эта команда радует и своих, и российских болельщиков.

«Было бы хорошо, господин премьер-министр, если бы один из ваших клубов принял бы участие в играх Континентальной хоккейной лиги», — сказал президент РФ, обращаясь к премьер-министру Швеции Стефану Левену.

Однако Левен заявил, что сейчас шведская команда не готова участвовать в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

«Но мы еще посмотрим», — добавил он.

Напомним, участниками КХЛ являются клубы из России, Казахстана, Белоруссии, Словакии, Финляндии, Латвии и Китая. Главным трофеем КХЛ является Кубок Гагарина. Сейчас им обладает казанский «Ак Барс».

Отметим, что в хоккей любит играть и сам президент РФ. Путин участвует в матчах Ночной хоккейной лиги, эта любительская спортивная организация была создана в 2011 году по инициативе президента РФ.