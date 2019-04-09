В Госдуме не исключили, что «русскоязычный» Порошенко откажется от церковного раскола

Президент Украины Петр Порошенко назвал себя «русскоязычным» и, заговорив в эфире украинского телеканала ICTV по-русски, выразил готовность посоревноваться с кем угодно в написании диктанта или сочинения на русском языке.

Комментируя это заявление Порошенко, инициировавшего на Украине борьбу с русским языком, русской культурой и всем, что напоминает об общем с Россией историческом прошлом, депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что поверить в слова Петра Алексеевича о том, что русскоязычное население не будет притесняться, сложнее, чем поверить, что он — не алкоголик.

«Возьмите высказывание ярой сторонницы Порошенко Ирины Фарион, которая предложила посадить Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он говорил с избирателями по-русски. А то, что у Порошенко на уме, у Фарион, как известно, — на языке», — сказал российский парламентарий в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

На это ведущая политического ток-шоу Ольга Скабеева заметила, что теперь придется и Порошенко сажать, раз он заговорил по-русски на одном из главных телеканалов Украины.

«Это госизмена, если верить поправкам [в украинское законодательство]», — подчеркнула телеведущая.

Депутат Журавлев напомнил, что сейчас в Верховной раде рассматривается так называемый «мовный закон».

«Его стараются принять до 21 апреля [до второго тура президентских выборов]. И если он будет принят, то будет запрещено говорить на языках, кроме украинского, на работе — учителям, врачам, государственным служащим, всем вообще. А Порошенко рассказывает [русскоязычным телезрителям], что все будет отлично, они могут спокойно говорить так, как привыкли и хотят. А можно будет только дома на кухне», — заметил депутат Госдумы.

По мнению Журавлева, свобода языка выражается вовсе не в том, к чему идут украинские законодатели.

«Им уже написали свои протесты Румыния, Венгрия, Греция, Россия, когда они приняли закон об образовании, — напомнил Алексей Журавлев. — И эта позорная речь, это заигрывание с русским населением Украины — это верх цинизма».

По мнению депутата Госдумы, «русскоязычному» Порошенко осталось теперь одно — сказать, что он прихожанин украинской православной церкви Московского патриархата. И его отказ от церковного раскола станет «полным разрывом шаблона» для украинцев. А Порошенко, видимо, на это и рассчитывает, заключил Алексей Журавлев.