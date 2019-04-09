Украина пригрозила Скабеевой «серьезным предупреждением» от ПАСЕ

Киев, 9 апреля. Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет вынесено «серьезное предупреждение» в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.

«Я знаю, что с ней будет проведен очень серьезный разговор касательно правил поведения, которых должны придерживаться журналисты», — пригрозил он в прямом эфире телеканала «Прямой».

Политик при этом не уточнил, откуда получил данную информацию.

Конфликт между Скабеевой и украинским парламентарием Бориславом Березой произошел во время общения журналистов с первым заместителем председателя Рады Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ. Ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» задала Геращенко вопрос об удерживаемых на Украине россиянах, и в этот момент Береза ее толкнул и преградил путь к зампредседателю Рады.

После этого Скабеева попросила украинца объясниться, однако Береза свое нападение на российскую журналистку комментировать не стал, а лишь сказал, что «никто тут с уважением не относится» к Скабеевой. При этом украинская делегация посчитала поведение телеведущей «провокационным».

Поступок Березы вызвал широкий общественный резонанс. За Скабееву выступили многие политические и общественные деятели, которые потребовали, чтобы депутат принес девушке свои извинения, а оценку его поступку дала экстренно созванная этическая комиссия в Совете Европы.

Встали на защиту Скабеевой и пользователи соцсетей, предложив отправить в следующий раз в ПАСЕ депутата Государственной думы и чемпиона мира по боксу Николая Валуева, который бы разобрался с украинским парламентарием в случае нового конфликта. В разговоре с Федеральным агентством новостей Валуев подчеркнул, что мужчинам вне зависимости от статуса и должности непозволительно так обращаться с женщинами.