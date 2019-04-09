Путин назвал главную угрозу для Арктики

Санкт-Петербург, 9 апреля. Экологические проблемы являются главной угрозой для арктического региона. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Арктика — территория диалога».

«А самые главные угрозы — экологические. Мишек жалко, в данном случае — белых медведей. Но я образно говорю, вообще всю фауну. Потому что и в связи с потеплением, и в связи с возможным экономическим освоением арктической зоны, конечно, риски возрастают, — отметил он.

Глава государства отметил, что именно поэтому важно продолжать осуществлять контакты между странами как на уровне Арктического Совета, так и на арктическом форуме. Он подчеркнул, что хоть решения Арктического совета носят рекомендательный характер, они имеют морально-политическое значение, и не могут игнорироваться при реализации различных арктических проектов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российское правительство готовит законопроект по созданию преференций для бизнеса в Арктике. Предполагается, что эти меры позволят ускорять освоение Крайнего Севера.

Напомним, что 9 апреля в Петербурге стартовал форум «Арктика — территория диалога». Ожидается, что российский лидер проведет ряд двусторонних контактов. В частности, запланирована встреча с президентом Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг и премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.