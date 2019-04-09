Сирия новости 9 апреля 19.30: 10 мирных жителей Ракки погибло при взрыве СВУ, ИГ атаковало курдов и коалицию в Хасаке

Сирия, 9 апреля. 10 мирных жителей Ракки погибло при взрыве СВУ, ИГ1 атаковало курдов и международную коалицию в Хасаке, «Ансар ат-Таухид» взяла на себя ответственность за атаки смертников в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: атаковало позиции проамериканских сил в Хасаке.

«Ансар ат-Таухид»: взяла на себя ответственность за нападения смертников на позиции САА в Хаме.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб не прекращаются столкновения между радикальными исламистами и Сирийской арабской армией (САА). Военный источник сообщает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Kyruer), что перестрелки между правительственными войсками САР и джихадистами отмечаются в окрестностях населенного пункта Кафр Хамра.

Военный конвой ВС Турции прошел в районе поселения Сарман, передает местный Twitter-канал (@Kyruer). Патруль движется в направлении Мурека на севере провинции Хама.

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка прогремели взрывы, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV). По сведениям автора публикации, недалеко от здания Национальной больницы разорвались две мины. По данным Twitter-канала (@SallalAlmuftah), в результате инцидентов погибло около 10 мирных жителей города, еще несколько гражданских получили ранения.

Один из источников сообщает в Twitter (@LindaHemby), что ответственность за организацию терактов лежит на «Исламском государстве».

Провинция Хама

Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ValerMazz), что ответственность за нападение смертников на позиции правительственных сил на севере Хамы взяла на себя связанная с «Аль-Каидой»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) группировка «Ансар ат-Таухид». Напомним, бойцы сирийской армии отбили атаку джихадистов, предотвратив потери.

После данного инцидента САА интенсифицировала обстрелы укрытий террористов. Twitter-канал (@CombatChris1) пишет, что артиллерия армии САР наносит удары по укрепрайонам радикалов в окрестностях Аль-Латамины.

Провинция Хасака

Недалеко от города Аш-Шаддади произошла детонация самодельного взрывного устройства, заложенного террористами «Исламского государства», передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV). По сведениям автора публикации, мина разорвалась под автомобилем международной коалиции. Данных о пострадавших нет.

Также информационное агентство Step News пишет, что радикальные исламисты открыли огонь по позициям «Демократических сил Сирии» (SDF) в Аш-Шаддади. Информации о потерях сторон не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)