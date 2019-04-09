«Газпром» начал развивать инфраструктуру СПГ в России

Москва, 9 апреля. Корпорация «Газпром» приступила к развитию производственно-сбытовой инфраструктуры сжиженного природного газа (СПГ) в российских регионах, сообщили Федеральному агентству новостей в холдинге.

Самым крупным проектом, который будет реализовываться в рамках развития инфраструктуры, — строительство международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Данный проект будет способствовать увеличению экономической эффективности перевозок грузов и пассажиров, а также интеграции экономик стран Евразийского континента.

Компания «Газпром СПГ технологии» намерена обеспечить необходимыми объемами СПГ сбытовую инфраструктуру, сообщил председатель совета директоров корпорации Алексей Кахидзе.

«Генеральной схемой предусмотрено, что в ближайшей перспективе нами будет построено несколько малотоннажных комплексов по сжижению газа и множество КриоАЗС», — добавил руководитель корпорации.

Преимущество перехода на СПГ заключается в том, что цена на ресурс ниже стоимости дизельного топлива для сопоставимых характеристик, отметили в компании. Одним из ярких примеров реальной выгоды использования СПГ является опыт московской автомобильной компании, которая в прошлом году заключила соглашение на поставку пробной партии грузовиков, работающих на СПГ. В настоящий момент предприятие намерено перевести весь автомобильный парк на данный ресурс до 2024 года.