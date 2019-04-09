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Террористы ИГИЛ взорвали автомобиль в сирийской Ракке, есть жертвы

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Террористы ИГИЛ взорвали автомобиль в сирийской Ракке, есть жертвы

Дамаск, 9 апреля. Восемь человек погибли при подрыве заминированного террористами автомобиля в Ракке. О теракте сообщил телеканал «Аль- Хадас».

Уточняется, что среди жертв подрыва есть четыре курдских бойца. Сообщается и о раненых.

Ракка была освобождена от игиловцев 17 октября 2017 года. Однако в последнее время террористы ИГИЛ1 возобновили вылазки в этот город и нападают на курдские посты и патрули СДС («Силы демократической Сирии»).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Игорь Федоров
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