Террористы ИГИЛ взорвали автомобиль в сирийской Ракке, есть жертвы

Дамаск, 9 апреля. Восемь человек погибли при подрыве заминированного террористами автомобиля в Ракке. О теракте сообщил телеканал «Аль- Хадас».

Уточняется, что среди жертв подрыва есть четыре курдских бойца. Сообщается и о раненых.

Ракка была освобождена от игиловцев 17 октября 2017 года. Однако в последнее время террористы ИГИЛ1 возобновили вылазки в этот город и нападают на курдские посты и патрули СДС («Силы демократической Сирии»).

1 Организация запрещена на территории РФ.