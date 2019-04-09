Путин опроверг заявления о полете самолетов РФ над Норвегией

Санкт-Петербург, 9 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что военные самолеты РФ не летают над территорией Норвегии. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления на заседании международного арктического форума «Арктика — территория диалога», который проходит в Санкт-Петербурге.

«Наши военные самолеты не летают над территорией Норвегии, их не было там, и, надеюсь, не будет. Да, в нейтральном воздушном пространстве находятся самолёты страны, рядом с которой проходят маршруты наших самолетов», — пояснил Путин.

Глава государства также добавил, что активность боевой авиации НАТО в Арктическом и Балтийском регионах значительно выше, чем российской.

Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» проходит в Санкт-Петербурге с 9 по 10 апреля. На форуме обсуждаются проблемы и перспективы развития Арктического региона.