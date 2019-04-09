Путин назвал Севморпуть перспективной сферой международного сотрудничества

Санкт-Петербург, 9 апреля. Северный морской путь является перспективной сферой международного сотрудничества. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного арктического форума в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он отметил, что с использованием Севморпути значительно сократятся расходы на топливо. В качестве подтверждения своих слов Владимир Путин привел маршрут от Йокогамы до Роттердама. По Индийскому океану путь из одной точки в другую составит 33 дня — за это время будет необходимо преодолеть почти 12 тысяч километров. Если же говорить о маршруте по Северному морскому пути, то дорога от Йокогамы до Роттердама займет около 20 суток — расстояние составит 7,3 тысячи километров.

«Экономия колоссальная: и на топливе, и на времени. Поэтому он (Северный морской путь. — Прим. ред.), конечно, будет очень привлекателен не только для Китая, но и для Японии, и для Южной Кореи, и для Индонезии, может быть, даже», — отметил Владимир Путин.

Президент России отметил, что Севморпуть — это та сфера международного сотрудничества, которая должна сближать, а не разъединять государства.

Ранее российский лидер сообщил, что в одном из арктических регионов России создадут научно-образовательный центр, который объединит в себе возможности университетов, исследовательских институтов и бизнеса. Владимир Путин отметил, что строительство научно-образовательных центров — путь к созданию мощной кадровой базы. Она должна обеспечить комплексное развитие РФ в Арктике.