Вассерман объяснил, чем для украинской ГТС чреват разрыв отношений с «Газпромом»

Киев может лишиться своей ГТС, если не продлит контракт с «Газпромом». Такое мнение высказал интеллектуал Анатолий Вассерман, комментируя подготовку Украины к окончанию контракта с российской компанией.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что с 5 апреля в рамках подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов Украина начала закачивать газ в свои подземные хранилища. По словам Коболева, «в этом году нужно накопить больше запасов в связи с окончанием контракта с «Газпромом» и остановкой транзита газа».

Как предполагает украинская сторона, планируется накопить около 20 миллиардов кубометров газа. Такого объема голубого топлива должно быть достаточно для обеспечения подачи тепла «при любой погоде и любой политической обстановке».

«Нафтогаз» уже работает над привлечением средств для закупки необходимых объемов газа», — сказал Коболев и призвал украинские компании-поставщики газа создавать страховые запасы топлива.

Глава «Нафтогаза» также добавил, что действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Комментируя ситуацию, российский политический эксперт, знаток, интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что, если стороны не договорятся о продлении транзита, Украину ждут серьезные проблемы.

«Проходящая через Украину газотранспортная система изначально спроектирована для поставок природного газа в Восточную Европу, входившую тогда в состав Совета экономической взаимопомощи. Потом еще появилась возможность прокачки газа не только в ГДР, также входившую в этот совет, но и ФРГ. Все оборудование этой ГТС, включая и ту ее часть, что расположена на территории Украины, рассчитана под решение общерусской задачи — снабжение энергией всех своих союзников и тех, кто в состоянии за это хорошо заплатить», — сказал интеллектуал.

По словам эксперта, в настоящее время значительная часть указанной газотранспортной системы слишком изношена для эффективной работы, поскольку последние пять лет Украина практически не занималась ее ремонтом и обслуживанием: «Киев растрачивал все деньги, получаемые за транзит газа».

«То есть газотранспортная система настолько изношена, что там в любой момент что-то может развалиться. А это значит, что пользоваться ею в коммерческих целях, долгосрочных контрактах становится слишком рискованно. Также в силу того, что еще после первого Майдана 2004 года вожаки Украины сделали все от них зависящее, чтобы доказать свою недоговороспособность, Россия оказалась вынуждена создать несколько новых газопроводов. Сейчас она пускает значительную часть газа в обход Украины, ну а в скором будущем, когда заработают вторая очередь газопровода «Северный поток» и газопровода «Турецкий поток», на долю украинской части русской ГТС не останется практически ничего», — продолжает аналитик.

Сейчас собственные нужды в топливе Украина покрывает за счет закупки газа у Словакии. Однако денег, получаемых за транзит, явно не хватит на поддержание работоспособности украинской ГТС.

«Вообще значительная часть тарифа на прокачку газа — это оплата того газа, что сгорает в турбинах, приводящих в движение насосы на трубопроводе. А у этих насосов и турбин довольно значительная мощность, и если они работают не на полную мощность, то коэффициент их полезного действия заметно падает. А это значит, что Украине просто не хватит ресурса на работу самой ГТС. И если не будет заключен контракт с «Газпромом» на прокачку значительных объемов газа в Европу, то украинская ГТС просто остановится и использовать ее в дальнейшем будет технически невозможно», — заключил Анатолий Вассерман.

Как ранее стало известно, Украина предложила европейским странам арендовать свои подземные хранилища газа. В частности, в «Укртрансгазе» отметили, что Украина может обеспечить Венгрии бесперебойное газоснабжение в следующий отопительный период При этом украинская ГТС, как утверждают в Киеве, имеет большую пропускную способность, чем газотранспортный коридор из Австрии, которым сегодня пользуется Венгрия.