Суд Туниса приговорил 15 пособников терроризма к тюремному заключению

Тунис, 9 апреля. Тунисский суд приговорил 15 человек к тюремному заключению сроком от шести до десяти лет за пособничество терроризму, об этом сообщает Asharq al-awsat.

По данным издания, обвиняемые предоставляли членам террористической ячейки медицинскую и продовольственную помощь за деньги. При этом арестованные не придерживались экстремистской идеологии. Обвиненные в пособничестве получали от террористов от 200 до 400 тунисских динаров (66-133 долларов США).

По версии правоохранительных органов, члены террористической ячейки совершили нападение на сотрудников служб безопасности и военнослужащих Туниса. Террористы скрывались в горах и получали необходимую материально-техническую помощь от местных жителей.