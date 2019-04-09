Путин объяснил сложности во внутриполитической ситуации в США

Санкт-Петербург, 9 апреля. Политический раскол, наметившийся в США после избрания президента Дональда Трампа, только усиливается. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Арктика — территория смысла» в Петербурге.

По его словам, в настоящее время американские политики пытаются обнулить результаты голосования народа, ставя свои партийные интересы выше национальных. Это и есть, как полагает российский лидер, самый явный признак политического кризиса.

«Такого раньше в истории США мы никогда не видели. Да, идет острая предвыборная борьба, но если кандидатура побеждает, то тогда с этим все соглашаются. Ничего подобного сейчас мы в Штатах не видим, наоборот, раскол продолжается», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел никаких доказательств «сговора» Трампа с Россией. Американские конгрессмены тоже признали, что «сговор» президента с Москвой невозможно доказать.

Тем не менее, РФ регулярно подвергается нападкам за «вмешательство» в американские выборы, которое за два года так и не было доказано, несмотря на все усилия органов власти США. Путин ранее заявлял, что все разговоры о «вмешательстве» России являются попыткой противников Трампа оправдать неудачу его оппонента на выборах.