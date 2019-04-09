Путин призвал уменьшить нагрузку на работающие в Арктике компании

Санкт-Петербург, 9 апреля. Нагрузку, которая ложится на работающие в Арктике компании, в значительной степени должно взять на себя государство. С таким призывом президент РФ Владимир Путин выступил на V Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога».

Российский лидер отметил, что для компаний, действующих в непростых арктических условиях, делается многое, однако работа на этом не заканчивается. По словам президента, необходимо не только развивать в регионе инфраструктуру, но также и вкладывать средства в технологии, которые полностью обеспечили бы сохранение хрупкой арктической природы.

Путин в ходе выступления призвал уменьшить нагрузку на работающие в Арктике компании.

«При организации такой работы надо думать об интересах малочисленных народов Севера, это тоже дополнительная нагрузка на компании, и эту нагрузку в значительной степени должно взять на себя государство», — подчеркнул глава РФ.

Ранее на форуме российский лидер рассказал о стратегии развития Арктики, которая будет принята до 2035 года. Она позволит объединить национальные проекты и государственные программы, а также инвестиционные планы инфраструктурных компаний и программы по развитию арктических регионов России.

Кроме того, российский лидер отметил важность создания в одном из арктических регионов России научно-образовательного центра, который будет интегрировать возможности университетов, исследовательских институтов, бизнеса, реального сектора экономики.

Путин также пообещал, что российские власти предоставят различные преференции для предпринимателей, которые инвестируют средства в развитие Арктики.