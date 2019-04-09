Путин не видит военной напряженности в Арктике

Санкт-Петербург, 9 апреля. Особой военной напряженности в Арктике нет, хотя Североатлантический альянс проводит в регионе крупные военные учения, заявил президент России Владимир Путин.

«Я не вижу здесь на самом деле особой военной напряженности в Арктике, ее нет», — сказал глава российского государства, отвечая на вопрос модератора на Международном арктическом форуме в Петербурге.

Однако российский лидер отметил, что НАТО провела в Арктическом регионе крупнейшие военные учения, тогда как российская сторона маневров подобного масштаба там не осуществляла.

Напомним, во вторник в Северной столице стартовал Международный арктический форум. Глава государства проводит встречи с иностранными коллегами. В частности, Путин уже провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Российский лидер ранее призвал мировое сообщество соблюдать Устав ООН и вернуться к нормальной политической жизни. Он подчеркнул, что будущее российского государства зависит не от санкций, а от граждан страны — насколько россияне смогут эффективно преобразовать политическую систему, насколько она будет демократичной и насколько она будет выталкивать креативную энергию жителей.