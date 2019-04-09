Мюллер не принимал участия в докладе Минюстра США о «вмешательстве»

Вашингтон, 9 апреля. Министр юстиции США Уильям Барр заявил, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о так называемом «российском вмешательстве» будет обнародован в апреле.

Барр констатировал, что Мюллер не принимал участия в составлении отчета Минюста США об итогах его расследования. Во время слушаний в одном из подкомитетов комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США глава Минюста назвал сроки, когда документ будет обнародован.

«Планы представить доклад в середине апреля остаются в силе. Через неделю я рассчитываю представить доклад общественности», — заверил американский министр.

Напомним, Мюллер на протяжении двух лет проводил расследование о так называемом «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году. С таким обвинением в адрес Трампа и Москвы выступили представители Демократической партии. Россия категорически опровергала эти обвинения, отмечая, что не заинтересована в подобных шагах и уважает суверенитет других стран.

На расследование спецпрокурора из американского бюджета было выделено 35 миллионов долларов. К делу были прикреплены 20 серьезных профессиональных юристов и 42 агента ФБР, однако ни одного доказательства им так и не удалось предоставить.

Мюллер представил доклад о том, что вмешательства в выборы не было. Журналисты потребовали опубликовать документ, чтобы знать, на что были потрачены средства.