Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Мюллер не принимал участия в докладе Минюста США о «вмешательстве»

44
0 Оставить комментарий

Мюллер не принимал участия в докладе Минюстра США о «вмешательстве»

Вашингтон, 9 апреля. Министр юстиции США Уильям Барр заявил, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о так называемом «российском вмешательстве» будет обнародован в апреле.

Барр констатировал, что Мюллер не принимал участия в составлении отчета Минюста США об итогах его расследования. Во время слушаний в одном из подкомитетов комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США глава Минюста назвал сроки, когда документ будет обнародован.

«Планы представить доклад в середине апреля остаются в силе. Через неделю я рассчитываю представить доклад общественности», — заверил американский министр.

Мюллер не принимал участия в докладе Минюстра США о «вмешательстве»

Напомним, Мюллер на протяжении двух лет проводил расследование о так называемом «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году. С таким обвинением в адрес Трампа и Москвы выступили представители Демократической партии. Россия категорически опровергала эти обвинения, отмечая, что не заинтересована в подобных шагах и уважает суверенитет других стран.

На расследование спецпрокурора из американского бюджета было выделено 35 миллионов долларов. К делу были прикреплены 20 серьезных профессиональных юристов и 42 агента ФБР, однако ни одного доказательства им так и не удалось предоставить.

Мюллер представил доклад о том, что вмешательства в выборы не было. Журналисты потребовали опубликовать документ, чтобы знать, на что были потрачены средства.

Автор: Катерина Иванова
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров