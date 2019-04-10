Зеленко или Порошенский — кто победит на Украине? Колонка Николая Старикова

Писатель, общественный деятель Николай Стариков анализирует возможные последствия выборов президента Украины для России.

Позиция российских СМИ в последние дни меня удивляет. Невероятное внимание уделяется каждому чиху двух оставшихся кандидатов в президенты Украины. Кто что сказал, как ответил другой. Какие анализы, в какой клинике сдавал первый, как проходила процедура забора крови у второго. Хорошо, что о цвете баночки для этих самых анализов нам не рассказали, и на том спасибо.

Но ведь так нельзя.

Категорически нельзя. Речь идет о процедуре выбора того, кто будет главнокомандующим армией, которая сейчас продолжает убивать таких же, как мы, русских людей в Донбассе! Это не в Венесуэле происходит, не в далекой банановой республике, а рядом с нами. И государство, главу которого сейчас выбирают, открыто называет Россию врагом, оккупантом, исчадием зла. Как же можно с попкорном в руках следить за подобным спектаклем, где за кулисами ежедневно смывают кровь и уносят тела убитых?

Рассказ о выборах президента Украины может идти только в связке с репортажами из Донбасса, с мнением солдат ДНР И ЛНР, мирных жителей Горловки и Зайцево, обстреливаемых ежедневно. И такая подача есть, она появилась. Но упоение процессом псевдовыборов на Украине и смакование его разлито в российской информационной сфере гораздо шире.

Так нельзя. По многим причинам. Представьте себе окруженный Ленинград накануне снятия блокады 1944 года, когда голодных смертей почти не было, но и сытости не было в помине. А всесоюзное радио ведет чуть не прямые трансляции из ставки фюрера, где в демократической конкурентной среде выбирается командующий группы армий «Центр». То есть тот, кто будет отдавать приказы обстреливать Ленинград.

Каково было бы ленинградцам слушать такие репортажи? Так вот у жителей Донбасса — такое же чувство.

И один вопрос. Вернее, два. Вы зачем это все подробнейшим образом рассказываете и есть ли у вас совесть, дорогие товарищи журналисты?

Тут впору услышать «альтернативное мнение». Может быть, победа одного из кандидатов принесет долгожданный мир или хотя бы снимет остроту и напряженность? И уже раздаются такие голоса на российском телевидении — пусть победит этот, а тот пусть проиграет!

Что сказать — пример с президентом США Дональдом Трампом ничему никого не научил?! Это не наши выборы. Можно сказать, что это «антинаши» выборы. Как выборы в США, где «пророссийский» Трамп сделал отношения с Россией хуже, чем они были при экс-президенте Штатов Бараке Обаме. Где еще вы ждете прихода «других политиков», которые якобы изменят ситуацию? Не дождетесь нигде. Политики придут другие, вот только ситуация останется старая, да еще более ухудшится.

Нет у кандидатов на пост главы Украины ни свободы маневра, ни даже малейшей причины, почему они должны изменить политику в отношении Донбасса и России. Как нет мотивации у главы США сменить антироссийский вектор на вектор дружбы.

Тут мотивация для них всех может быть только одна: наша мощь и сила. Когда дешевле и проще дружить и не ссориться с Россией. А сегодня ссора с Россией не стоит так дорого, чтобы они не могли это заплатить или перетерпеть, а то и вовсе не заметить. Речь, разумеется, не о потерях европейских компаний или экономики Украины — до этого всего мировым политикам и двум кандидатам в Киеве нет никакого дела.

Хватит тешить себя иллюзиями, что улучшение нашего положения может произойти само собой, по причине смены персоналии в Вашингтоне, Киеве, Париже или Будапеште. Так в мировой политике не бывает. Только сама Россия собственными поступками и действиями может улучшить свое положение, нарастить вес и влияние.

Но для того, чтобы это случилось, надо действовать, а не погружаться в детали чужого шоу, смакуя его детали. Любой президент Украины будет антироссийским сегодня. Нет никакой разницы. Это иллюзия, что каждый новый президент Украины будет лучше предыдущего, только потому что он новый. Что с ним можно будет договориться. Он будет договариваться — только не с нами.

Правильная позиция России в этих выборах — педалирование правды о том, что в первом туре были нарушения и фальсификации. Что не пустили наших наблюдателей, что не дали голосовать нескольким миллионам украинских граждан, что находятся на территории России.

А значит, результат первого тура нечестный. Раз так нас мало интересует весь тур второй — не признаем эти выборы целиком. Да и позиция России, упорно говорящая о том, что в 2014 году в Киеве был государственный переворот — это фундамент под непризнанием итогов выборов.

Зеленский и Порошенко?

Нет, Зеленко и Порошенский.

Нет для нас разницы, а потому не надо нам с головой уходить в красочное, качественное, но чужое и враждебное для нас шоу. Ведь, по сути, выбор — это когда есть выбор двух разных путей. На Украине нет выбора пути, есть выбор цвета проездного билета в это отнюдь не светлое будущее.

А потому — чума на оба ваших дома. Непризнание итогов выборов — и начало раздачи паспортов РФ на Донбассе.

И это только первый шаг.