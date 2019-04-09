Свидетель назвал причину драки Мамаева и Кокорина с водителем

Москва, 9 апреля. Знакомый футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Карен Григорян в Пресненском районном суде рассказал, с чего началась драка между водителем сотрудницы «Первого канала» Виталием Соловчуком и спортсменами.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей из зала суда, в ходе допроса Григоряна выяснилось, что причиной конфликта стало то, что спортсмены приняли водителя за таксиста. Первой в автомобиль села девушка, с которой в тот вечер отдыхали спортсмены. Однако сами футболисты в автомобиль так и не сели. Водитель оскорбил спортсменов, не желая их никуда везти. Девушка, услышав оскорбление в адрес своих спутников, передала им сказанное. Свидетель отметил, что первым удар Мамаеву нанес Соловчук, футболист в свою очередь на удар ответить не смог, промахнулся.

Кроме того, Григорян раскрыл подробности и следующей драки в кафе в центре Москвы с чиновником Минпромторга Денисом Паком. По словам Григоряна, Пак сделал замечание из-за непристойного поведения компании.

Напомним, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин устроили драки в центре Москвы в октябре минувшего года. Спортсменам предъявлено обвинение по статьям «Побои», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Хулиганство».

Ранее президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий заявил, что клуб разрывает контракт с Мамаевым. Галицкий объяснил это тем, что в академии клуба занимаются 11 тысяч воспитанников, которые не должны брать пример с поступков Мамаева.