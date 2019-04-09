Путин объяснил, зачем США требуют от Европы повысить расходы на оборону

Санкт-Петербург, 9 апреля. США требуют от Европы повысить расходы на оборону, так как намерены загрузить деньгами европейских стран свои предприятия оборонно-промышленного комплекса. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время дискуссии на пленарном заседании Международного арктического форума в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам российского лидера, общее ухудшение международной ситуации — это только предлог, которым пользуется Вашингтон.

«Главный побудительный мотив — загрузить дополнительно европейскими деньгами оборонно-промышленный комплекс США. Вот и все. Вот здесь и кроются основные ответы», — сказал Владимир Путин.

Президент России также призвал другие государства вернуться к соблюдению элементарных норм международного права.

Ранее Владимир Путин призвал мировое сообщество соблюдать Устав ООН и вернуться к нормальной политической жизни. Он отметил, что всем государствам необходимо осознать — мир взаимозависим.

Российский лидер также добавил, что будущее России зависит не от санкций, а от преобразований в экономике и политике страны.

Напомним, в Санкт-Петербурге проходит Международный арктический форум «Арктика — территория диалога». Эта платформа является площадкой для международного обсуждения по проблемам и перспективам арктического региона. Сообщалось, что президент России посетит деловой обед в честь гостей Арктического форума, а также проведет встречи с премьер-министрами Швеции и Норвегии.