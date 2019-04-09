Путин объяснил, почему США не смогут остановить «Северный поток — 2»

Москва, 9 апреля. Власти США не смогут остановить реализацию проекта «Северный поток — 2», поскольку в нем заинтересована Европа. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Арктика — территория диалога».

«Ну вот возьмите тот же «Северный поток — 2», наши американские друзья с ним борются, но он явно выгоден европейских партнерам. Трудно работать с Евросоюзом, там много стран, и все почти принимается консенсусом», — отметил Путин.

Российский лидер привел в пример Турцию, с которой Россия довольно быстро договорилась о строительстве газопровода «Турецкий поток». Данная магистраль заработает уже в конце этого года.

Напомним, что ранее Евросоюз принял поправки к газовой директиве, которые распространяют законодательство ЕС на любые газопроводы, проходящие через территорию государств, входящих в Евросоюз. Однако, по словам министра энергетики России Александра Новака, это не остановит строительство «Северного потока — 2».

Газопровод «Северный поток —2» должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год.

Одним из главных противников проекта являются Соединенные Штаты, которые видят в газопроводе прямого конкурента американским компаниям, торгующим сжиженным газом. Между тем, «Газпром» уложил уже 40% трубопровода по дну Балтийского моря, это 978 км труб.

9 апреля в Петербурге стартовал форум «Арктика — территория диалога». Ожидается, что российский лидер проведет ряд двусторонних контактов. В частности, запланирована встреча с президентом Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг и премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.