Эксперт оценил предложение обязать торговые сети принимать стеклотару

В Госдуме предложили обязать супермаркеты принимать стеклотару, с соответствующей инициативой выступил парламентарий Олег Нилов. Экспертное сообщество считает, что это позволит повысить уровень жизни россиян.

«Все, что вредного для природы продается и полезного для переработки, мы предлагаем в обязательном порядке принимать обратно», — приводит слова депутата Агентство городских новостей «Москва».

Не исключено, что сети обяжут принимать в том числе и пластик.

Руководитель АНО «ЖКХ эксперт», член Ассоциации юристов России Андрей Воробьев в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей приветствовал инициативу Нилова. По его словам, если соответствующий закон будет принят, это положительно скажется не только на экологии, но и на уровне жизни граждан Российской Федерации.

«Необходимо двигаться к тому, чтобы торговые сети занимались раздельным сбором мусора, то есть его сортировкой. Это позволит им сдавать уже отсортированный мусор на мусороперерабатывающие заводы, и, в конечном итоге, снизить плату за вывоз мусора, что скажется на уменьшении стоимости этих продуктов. То есть в итоге вырастет покупательская способность граждан. Так что инициативу можно однозначно оценить как позитивную», — говорит специалист.

По словам главы АНО «ЖКХ Эксперт», торговые сети также могли бы получить выгоду от раздельного сбора мусора.

«Если торговым сетям мусороперерабатывающий завод будет платить деньги за отсортированный мусор, либо если стоимость вывоза отсортированного мусора будет уменьшена, для самих сетей это будет однозначный плюс. Этот вопрос нужно решать на уровне регионов. У субъектов есть право принять порядок раздельного сбора отходов», — резюмировал Андрей Воробьев.

Напомним, в 2019 году в стране была запущена «мусорная реформа», цель которой — кардинально изменить отношение к отходам как у тех, кто их собирает и утилизирует, так и у тех, кто их создает, то есть у рядовых граждан. С начала года полномочия и ответственность за всю цепочку движения мусора в каждом субъекте возлагается на регионального оператора. Весь мусор будет проходить через мусоросортировочные заводы для отделения максимального количества сырья, пригодного для вторичного использования. В скором времени в России будет создана инфраструктура для переработки и утилизации коммунальных отходов.