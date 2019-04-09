Электрокары Tesla научат самостоятельно объезжать ямы

Нью-Йорк, 9 апреля. Американский производитель электрокаров Tesla может оснастить свои модели, оборудованные автопилотом, новой опцией, благодаря которой автомобили научатся выявлять ямы на дорогах и объезжать их. Об этом сообщил глава компании Илон Маск.

О возможном появлении новой функции в настройках системы электрокаров Маск рассказал в микроблоге Twitter в ответ на публикацию одного из владельцев Tesla. Автолюбитель остался под впечатлением от работы автопилота, который может самостоятельно справляться с развязками и съезжать на примыкающие к шоссе дороги.

Такие действия стали возможны из-за комплекса, состоящего из камер, радаров и ультразвуковых датчиков. Недавно он получил обновление, в частности была улучшена работа функции Navigate on Autopilot. Если раньше для совершения маневра машине нужно было получить подтверждение водителя, то теперь автопилот способен принимать решения самостоятельно.

Автолюбитель поинтересовался, сможет ли Tesla оснастить свои модели функцией распознавания мелких выбоин на дорогах, что могло бы продлить срок службы шин. В комментарии к записи Маск ответил утвердительно.

Стоит отметить, что основатель компаний Space X и Tesla не в первый раз отвечает на запросы интернет-пользователей. На прошлой неделе американский изобретатель раскрыл секрет логотипа своей компании во время общения с подписчиком.

Один из пользователей социальных сетей сравнил обозначение компании Tesla с носом кота. Комментатор, опубликовав изображение в микроблоге Twitter, задал вопрос о сходстве символа компании с носом животного. Маск дал утвердительный ответ.