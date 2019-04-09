Президент Финляндии назвал условие отмены санкций против России

Санкт-Петербург, 9 апреля. Президент Финляндии Саули Ниинистё назвал условие отмены санкций против РФ. По его словам, антироссийские санкции останутся, пока Москва не изменит своей позиции по темам, из-за которых были введены ограничительные меры.

«Санкции были введены из-за российских действий. Если позиция не изменится, санкции останутся. Это просто», — сказал глава Финляндии на пленарном заседании Арктического форума.

Отношения России и западных стран ухудшились в 2014 году, когда Крым стал частью России. Запад, обвинив российское руководство во «вмешательстве», ввел против Москвы ограничительные меры. Российская сторона не раз заявляла мировому сообществу, что Крым вошел в состав России в результате проведенного в 2014 году референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с Россией. Крымчане проголосовали демократическим путем, а референдум прошел в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права, констатировали в Кремле.

После введенных против Москвы санкций Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение.

В последнее время в европейских странах все чаще звучат заявления о необходимости отмены санкций против России.