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Путин ответил цитатой из «Полтавы» на слова премьера Швеции

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Путин ответил цитатой из «Полтавы» на слова премьера Швеции

Санкт-Петербург, 9 апреля. Президент России Владимир Путин ответил цитатой из поэмы Александра Пушкина «Полтава» премьер-министру Швеции Стефану Левену, вспомнившему строки из «Медного всадника».

«Я хочу вспомнить и другое стихотворение: «Ура! Мы ломим, гнутся шведы» — Есть такие строчки по поводу Полтавского сражения», — заметил российский лидер.

Он отметил, что сегодня эти строки россияне вспоминают, когда смотрят хоккейные матчи между сборными РФ и Швеции. Отметив блестящую игру шведов, Путин выразил сожаление, что повод вспомнить цитату у российских болельщиков возникает не так часто.

Ранее во вторник на пленарном заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге премьер-министр Швеции Стефан Левен строками из «Медного всадника» охарактеризовал историю отношений двух государств.

Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» во вторник открылся в Санкт-Петербурге. Мероприятие предоставляет возможность обсудить проблемы и перспективы региона на международном уровне.

Выступая на форуме, президент РФ Владимир Путин также призвал зарубежных партнеров соблюдать Устав ООН и вернуться к нормальной политической жизни.

Автор: Василий Котов
Источник: РИА Новости
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