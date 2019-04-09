Члена банды Басаева приговорили к 11 годам колонии

Москва, 9 апреля. Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор члену банды Басаева, жителю Чеченской Республики Руслану Исламову. Он признан виновным по ряду статей, в том числе в совершении террористического акта, об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, Исламов в 1995 году добровольно вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева. В составе банды из 160 человек Исламов совершил нападение на организации и жителей Буденновска в Ставропольском крае. Жертвами нападения стали 129 человек, 317 жителей Буденновска получили травмы. Террористы взяли в заложники более 1,5 тысячи человек. По версии следствия, Исламов охранял заложников, которых держали в больнице.

Кроме того, после нападения Исламов 15 лет скрывался от правоохранительных органов, необоснованно получив новый паспорт. Правоохранительные органы задержали Исламова в 2017 году. Ему предъявлено обвинение по статьям за совершение террористического акта, бандитизм, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах и захват заложников. Исламову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима.