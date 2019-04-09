Культовую песню «Альянса» спасли от роботов Youtube

Москва, 9 апреля. Видеосервис YouTube сначала забанил, а потом разбанил клип на знаменитую песню рок-группы «Альянс» «На заре». Это случилось вскоре после того, как 5 апреля клип был выложен бывшим клавишником коллектива Олегом Парастаевым. За первые же сутки ролик набрал почти полмиллиона просмотров, после чего был заблокирован.

Администрация сервиса рассмотрела апелляцию Парастаева — и сегодня, 9 апреля, клип снова стал доступен. Федеральное агентство новостей связалось с Олегом и расспросило об этой странной ситуации.

«Очень сложно как-то оценивать работу электронных систем. Я думаю, что первичное решение принимают роботы, — сказал он. — А роботы могут сделать все что угодно. А что у них на уме?.. Думаю, что благодаря участию поклонников и бучи, поднявшейся в СМИ, информация о произошедшем дошла до какого-то конкретного человека. Он посмотрел и принял правильное решение, потому что никаких мошеннических действий у меня на канале не было, я-то это точно знаю!»

По словам собеседника ФАН, он может судить о возможности воздействия на YouTube через институты гражданского общества только по своей ситуации.

«Конечно, понятно, что «после этого» (активности СМИ и поклонников. — Прим. ФАН) не значит «вследствие этого». Но тем не менее я ведь тоже много куда писал — а что из этого сработало, сложно сказать. Я думаю, что решение принял какой-то один конкретный человек. За что ему и спасибо!» — заявил Парастаев.

Клип на песню группы «Альянс» «На заре» был сделан из видео, снятого в 1987 году в московском парке Царицыно. Впоследствии Олег нашел пленку, оцифровал и восстановил клип на композицию, ставшую своего рода «визитной карточкой» коллектива.