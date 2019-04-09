Депутаты и бизнесмены Тулы сыграли в футбол с молодежью «Юнармии»

Тула, 9 апреля. Ветераны футбольного клуба «Фаворит» из Тулы в товарищеском матче обыграли команду «Юнармии» со счетом 8:4.

Поединок состоялся в рамках проекта «Доверяй, играя», который реализуется при поддержке Ассоциации волонтерских центров и Общественной палаты РФ. Целью проведения футбольных матчей является повышение взаимодействия между органами власти, волонтерами и молодежью.

Первый тайм закончился со счетом 6:1 в пользу более опытной команды, однако во второй половине встречи юнармейцы дали противнику настоящий бой, отквитав три мяча. Итоговый счет 8:4, половину мячей в составе «Фаворита» забил глава Тулы Юрий Цкипури.

По данным пресс-службы тульской думы, в городе прошло уже два подобных товарищеских матча. В первый раз команда «Фаворит», в которой играют и представители городской администрации, и бизнесмены встретилась с командой волонтеров. Тогда матч закончился боевой ничьей 7:7.

«Несмотря на то, что в рамках сегодняшнего матча мы соперники, в городе и области – мы одна команда», – сказал мэр Юрий Цкипури об игре с юнармейцами, его цитирует Infox.ru.

Ранее сообщалось, что молодежное военно-патриотическое движение «Юнармия» займется воспитанием будущих космонавтов. Соглашение с испытательным центром имени Гагарина подпишут 12 апреля.