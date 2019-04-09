Премьер Швеции на арктическом форуме вспомнил строчки Пушкина про «надменного соседа»

Санкт-Петербург, 9 апреля. Премьер-министр Швеции Стефан Левен, комментируя историю отношений между Москвой и Стокгольмом, в шутку процитировал строчки из «Медного всадника» Пушкина.

«Это город (Петербург — прим. ФАН) напоминает нам о мирных и не столь мирных временах нашей длительной общей истории, или, если я процитирую великого Пушкина: «Отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен назло надменному соседу», — отметил он, выступая на пленарной сессии форума «Арктика — территория диалога», который стартовал во вторник в Петербурге.

По словам главы шведского правительства, форум является прекрасной площадкой для диалога по Арктике.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российское правительство готовит законопроект по созданию преференций для бизнеса в Арктике. Предполагается, что эти меры позволят ускорять освоение Крайнего Севера.

Напомним, что 9 апреля в Петербурге стартовал форум «Арктика — территория диалога». Ожидается, что российский лидер проведет ряд двусторонних контактов. В частности, запланирована встреча с президентом Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг и премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.