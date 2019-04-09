Хартум, 9 апреля. Акции протеста продолжаются в столице Судана Хартуме. За происходящим наблюдает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, по сравнению с тем, что происходило ночью, обстановка в общем нормализовалась. Ранее сотрудники службы безопасности обстреляли участников демонстраций — погибли пять человек. Военные открыли ворота здания Генштаба Судана, чтобы люди могли укрыться. Были убиты два солдата, один врач и двое мирных жителей.

Протестующие, с которыми пообщался корреспондент ФАН, говорят, что в правительстве Судана много людей, связанных с США. Они торгуют с американцами, заключают договоренности от лица Судана, продавая золото и другие ресурсы, добываемые на территории африканского государства.

Суданцев, в частности, возмущает информация о том, что начальник службы безопасности «Мухабарат» имеет и ливийское, и американское гражданство. Среди правящей верхушки многие связаны с США, у большинства есть американское или британское гражданство.

Вся ложь в СМИ, все провокации, из-за которых страдает Судан, — во всем этом простые суданцы винят Вашингтон. Участники акций подчеркивают, что все выступления должны оставаться мирными. Именно поэтому в толпе такое неприятие вызывают провокаторы, которые пытаются спровоцировать кровопролитие.

Мужчину, который уже устраивал провокацию ночью, вновь задержали в толпе прямо на глазах корреспондента ФАН. Провокатора скрутили и передали военным. Им оказался сотрудник службы безопасности, при этом под одеждой мужчина скрывал пистолет.

Поимку провокатора толпа встретила ликованием. Ранее Федеральное агентство новостей писало, что 7 апреля в толпу протестующих полицейскими был выпущен слезоточивый газ. Провокации и жертвы среди мирных жителей — это то, чего больше всего опасаются сами участники митингов, и то, чего не хотят допустить военные.