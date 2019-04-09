Путин напомнил главе Финляндии, что Крым не входит в Арктическую зону

Санкт-Петербург, 9 апреля. Президент России Владимир Путин напомнил главе Финляндии Саули Ниинисте о том, что Крым не относится к Арктической зоне​​​.

Ниинисте во время Международного арктического форума заметил, что Россия якобы виновата в том, что против нее ввели санкции. Финский президент уточнил, что имеет в виду вхождение Крыма в ее состав. Российский лидер ответил коллеге, напомнив, что на встрече обсуждают проблемы Арктики.

«Крым, насколько я понимаю, не относится к арктической зоне», — уточнил российский лидер.

Президент РФ констатировал, что проблемы Арктики необходимо решать путем взаимодействия между странами.

«Нам бы очень не хотелось, чтобы в результате не предпринятых своевременно мер и нашего преступного бездействия Арктика превратилась в какое-то подобие Крыма, а Крым превратился бы в пустыню», — отметил Путин.

Президент России также обратил внимание, что при изучении отложений Арктики можно найти остатки тропических растений и животных.

«То есть когда-то в истории человечества это уже было, — заметил российский президент. — Мы должны понимать, что происходит и вместе реагировать».

Путин также напомнил, что существуют такие проблемы, которые можно решить, только объединяя усилия.

«Вот для этого мы сегодня и собрались, — резюмировал российский лидер. — И думаю, что это пойдет на пользу».

Ранее Путин обратил внимание, что Россия в отличие от США выполняет свои экологические обязательства по выбросам.