ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 лет

Брюссель, 9 апреля. Еврокомиссия (ЕК) собирается сразу после выборов президента Украины начать организацию очередной трехсторонней встречи с Москвой и Киевом по газу, заявил на брифинге в Брюсселе заместитель главы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович.

Шефчович напомнил, что стороны договорились провести переговоры в середине мая. Пока представители России и Украины не ответили на запросы ЕК о возможных датах встречи, добавил он.

Представитель ЕК подчеркнул, что организация намерена сделать все возможное, чтобы встреча состоялась до лета.

Шефчович добавил, что Еврокомиссия планирует не только достичь договоренностей по газу на эту зиму, но и заключить соглашение о долгосрочном транзите через Украину.

«Мы должны достичь соглашения не только на эту зиму, но и главным приоритетом для нас является достижение соглашения о долгосрочном транзите газа через Украину как минимум на 10 лет. Мы постараемся созвать встречу сразу после завершения выборов на Украине», — добавил Шефчович.

Напомним, договор о транзите российского газа через украинскую территорию истекает в конце 2019 года. Ранее «Газпром» заявил, что не исключает сохранения какого-то объема транзита газа через Украину с 2020 года, несмотря на получение всех необходимых дополнительных мощностей по транзиту газа в Европу за счет «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».