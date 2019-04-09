Суданская армия защищает мирных протестующих от полиции и провокаторов

В столице Судана Хартуме вот уже несколько дней продолжаются мирные протесты. Протестующие требуют отставки президента страны Омара аль-Башира и передачи власти переходному правительству. В воскресенье в Судане началась общенациональная забастовка. Акциями протеста охвачены и другие крупные города страны.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, в ходе столкновений митингующих с силами правопорядка есть пострадавшие, задержано более 2,5 тысяч участников протестов. По информации источников ФАН, в понедельник утром суданские военные не позволили силам безопасности разогнать демонстрантов. Полиция пыталась очистить площадь, применив слезоточивый газ, однако военные в жесткой форме потребовали прекратить разгон. Возникла перестрелка, в ходе которой погиб как минимум один военнослужащий. Еще один военный погиб накануне.

Подробности происходящего в Судане — в материале корреспондентов ФАН, работающих в Хартуме.

Народ и армия едины

Ситуация в суданской столице в последние дни остается стабильно напряженной. Мирные акции протеста продолжаются, люди приходят группами, сидят под навесами, угощают друг друга и военных водой и едой. Однако митингующие опасаются провокаций, и их опасения имеют под собой почву. В связи с этим активисты из числа участников мирной акции начали проверки всех, кто может вызвать подозрения: досматривают сумки, рюкзаки, машины, проверяют документы.

«Утром во вторник снова была стрельба, — рассказывает корреспондент ФАН. — Служба безопасности и полицейские подобрались близко к митингующим; армия защищала людей, отстреливалась, отогнала их от народа. Но один военный погиб».

Как рассказал корреспондент, мирный протест продолжается, но люди взволнованы, поскольку число провокаций растет.

«Нас сейчас досматривали, — говорит он. — После этого дали несколько человек из числа митингующих нам в сопровождение, и мы сейчас сидим с сопровождающими нас ребятами».

На видеозаписи видно, что митинги в Хартуме носят мирный характер. На ролике слышно, как один из сопровождающих российскую группу рассказывает, что это русские журналисты, которые приехали с исключительно мирными намерениями.

Корреспондент ФАН отметил, что российских журналистов попросили пока не подходить близко к митингующим из соображений безопасности.

«Они за нас опасаются, недавно было несколько выстрелов в воздух. Толпа увидела какую-то машину, заподозрила, что в машине провокаторы, остановила и окружила ее. Военные несколько раз выстрелили в воздух, чтобы люди все-таки пропустили машину. Но по людям военные не стреляют. Армия продолжает охранять людей, охранять их мирный митинг», — рассказал наш коллега.

Охрана для россиян

Корреспондентам ФАН выделили охрану после одного из возникших споров с участниками акции. После того, как с россиянами пообщались, узнали, откуда они и зачем приехали, инцидент был исчерпан. Русских, как известно, в Судане любят и уважают.

«Мы с ними поговорили, рассказали, кто мы, что мы пишем, показали наши материалы. Они сказали: ребята, тут небезопасно, происходят провокации, давайте, мы дадим вам сопровождающих. И вот ребята от митингующих, несколько человек, теперь нас везде сопровождают. Когда к нам кто-то подходит, они объясняют, кто мы такие. Еще мне выдали бумажку, на которой написано «журналист». Бумажку дали на случай, если я соберусь идти куда-то один, чтобы меня не трогали».

От военных российских журналистов попросили держаться подальше, и они это требование выполняют.

«Нам сказали к армии не подходить, потому что мы иностранцы, — говорит корреспондент ФАН. — Если народ увидит белых рядом с армией, люди могут это не так понять, могут разозлиться. Именно поэтому нам выделили сопровождающих из числа самих митингующих».

Поколение, которое не боится

Многие из участников митингов делают себе на руках надписи с лозунгами мирного протеста.

«У одного из наших сопровождающих на руке рисунок краской с надписью: «Поколение, которое не боится», — рассказывает корреспондент. — Парень говорит, что у многих подобные рисунки, тут часто пишут лозунги на руках».

Но россиянам таких надписей не делают, тоже в целях безопасности, говорит корреспондент ФАН.

«Нам на руках ничего не пишут по тем же причинам, по которым просят не приближаться к военным: опасаются провокаций, — говорит он. — Если здесь появятся белые с какими-то лозунгами или с рисунками — это может быть воспринято как провокация. Поэтому нас сказали: вот вам табличка с надписью «журналист», держитесь рядом с нами, на безопасном от толпы расстоянии, будем обеспечивать вашу безопасность».

Баррикады

Корреспондент ФАН сообщает, что Хартум достаточно плотно покрыт баррикадами, которые возводят как военные, так и участники митингов. Баррикадами окружены многие правительственные здания, министерство обороны, генштаб. Импровизированными блокпостами перекрыто несколько улиц и важные дороги.

Принцип, по которому строятся баррикады, объяснил корреспондент ФАН.

«На дороги, по которым перекрыт проезд, ставят камни разного размера — как большие, так и поменьше, — говорит он. — Скажем, идет дорога полтора километра, и примерно через каждые 100—150 метров на ней возведены баррикады. Сначала небольшие, чтобы удобнее было пропускать машины. Там дежурят демонстранты, и, если проезжает своя машина, они убирают кирпичи и камни, а машины спокойно едут. Чем ближе к митингующим, тем серьезнее баррикады, которые охраняют люди из числа участников протестов. Если кто-то идет с рюкзаком, если подъезжают какие-то подозрительные машины — их досматривают, людей расспрашивают, короче, всех основательно проверяют».

«Молодцы, правильно. Все боятся провокаций, поэтому сами митингующие принимают меры для поддержания безопасности», — говорит корреспондент ФАН.

Волнения в Судане начались в декабре прошлого года, сначала протесты носили экономический характер, однако постепенно появились политические требования, в первую очередь отставка президента, который правит страной вот уже 30 лет.