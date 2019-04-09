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Жириновский обвинил украинских политологов в болезни Норкина

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Жириновский обвинил украинских политологов в болезни Норкина

Москва, 9 апреля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил украинских политологов в болезни журналиста и телеведущего Андрея Норкина и призвал больше не звать в эфир экспертов, «очерняющих Россию».

С соответствующим заявлением политик выступил в своем Telegram-канале. Он связал плохое самочувствие телеведущего с агрессивным поведением гостей передачи «Место встречи».

«Вот Норкина уже довели. Он человек интеллигентный, но вынужден каждый день вставать под потоки этой грязи (…) Вот и результат», — написал глава ЛДПР.

По его мнению, украинские политологи «день и ночь только и делают, что чернят нашу страну», что оказывает давление на россиян. Жириновский призвал авторов телепередач не включать их в списки гостей.

Стоит отметить, что подобное мнение уже высказывал концертный директор телеведущего, который объяснил, что уход журналиста из студии НТВ во время программы «Место встречи» был связан с переутомлением. Вячеслав Калашников отметил, что Норкина довели гости программы, ведь ведущему постоянно приходится «опровергать чушь, не реагируя на агрессию».

Жириновский обвинил украинских политологов в болезни Норкина

Напомним, телеведущий покинул студию программы «Место встречи» 2 апреля прямо во время эфира. Этому предшествовало обсуждение происходящих на Украине событий. Таинственное исчезновение ведущего взволновало поклонников программы, потребовавших вернуть журналиста в эфир.

В пресс-службе НТВ заявили, что Норкин находится на больничном, его будет временно заменять журналист Иван Трушкин. В комментарии для Федерального агентства новостей супруга журналиста сообщила, что он находится под наблюдением врачей.

Автор: Екатерина Кухарева
Источник: Telegram-канал «Жириновский»
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