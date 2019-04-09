Законопроект об устойчивом Рунете рекомендован ко второму чтению в Госдуме

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о «суверенном Интернете», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам главы комитета Леонида Левина, к проекту поступило 58 поправок, 27 из них рекомендуются к принятию, 31 — к отклонению.

«Уточнено, что Роскомнадзор устанавливает порядок установки, эксплуатации и модернизации в сети оператора связи технических средств противодействия угрозам. Установлено, что, если в ходе рассмотрения претензии абонента выявлено, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из договора оказания связи может быть вызвано сбоями в сетях связи в результате функционирования технических противодействия угрозам, оператор вправе направить в Роскомнадзор запрос о предоставлении сведений о функционировании технических средств», — рассказал один из авторов поправок, депутат Максим Кудрявцев.

Он добавил, что поправками также устанавливается, что порядок и сроки рассмотрения претензий операторов связи и запросов о предоставлении сведений о функционировании технических средств устанавливаются российским правительством.

«Уточнено, что обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети Интернет осуществляется операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, собственниками или иными владельцами точек обмена трафиком, собственниками или иными владельцами линий связи, пересекающих государственную границу Российской Федерации», — сообщил парламентарий.

По словам Кудрявцева, поправками также устанавливается, что правительство РФ утверждает порядок ведения Роскомнадзором реестра точек обмена трафиком.

«Правительство определяет виды угроз устойчивости, безопасности, целостности функционирования на территории РФ сети Интернет и сети связи общего пользования», — резюмировал он.

О другом блоке поправок на комитете рассказал сам Левин.

«На организатора распространения информации в сети Интернет, в случае если он имеет номер автономной системы, возлагаются обязанности по участию в централизованном управлении сетью, участию в учениях», — сказал парламентарий.

При этом он уточнил, что речь идет только о тех, кто попадет в утвержденный правительством список.

«Установлено, что оператор связи освобождается от обязанности ограничивать доступ к сайтам с запрещенной информацией в случае установления на своей сети технических средств противодействия угрозам», — добавил Левин.

Кроме того, согласно поправкам, государственные органы, органы местного самоуправления, государственные муниципальные и унитарные предприятия для осуществления взаимодействия в электронной форме, в том числе с гражданами, физическими лицами и организациями, обязаны обеспечивать возможность такого взаимодействия в соответствии с правилами и принципами, установленными национальными стандартами Российской Федерации в области криптографической защиты информации, утвержденной в соответствии с федеральным законом «О стандартизации в Российской Федерации».

«Речь идет о дополнительном шифровании только для государственных учреждений», — добавил Левин.

Председатель комитета также обратил внимание, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года.

«А обязанности для операторов связи пользоваться национальной доменной зоной — с 1 января 2021 года», — добавил Левин.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров, в свою очередь, отметил, что набор полномочий, предоставляемых законопроектом, понятен службе.

«Подтверждаю нашу готовность и готовность действовать абсолютно открыто», — заявил Жаров.

Напомним, в декабре 2018 года сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о защите устойчивой работы Интернета в РФ. Документ был принят Госдумой в первом чтении в феврале 2019 года.