Путин призвал мировое сообщество вернуться к нормальной политической жизни

Санкт-Петербург, 9 апреля. Президент России Владимир Путин призвал мировое сообщество соблюдать Устав ООН и вернуться к нормальной политической жизни. Это заявление российский лидер сделал во время дискуссии о санкциях на пленарном заседании Международного арктического форума в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Давайте просто вернемся к соблюдению элементарных норм международного права, Устава ООН… Давайте вернемся просто к нормальной политической жизни, осознаем, что мир взаимозависим», — сказал Владимир Путин.

Ранее Владимир Путин отметил, что будущее России зависит не от санкций, а от креатива граждан страны и демократических преобразований в политике и экономике.

На пленарном заседании Международного арктического форума Владимир Путин также сообщил, что в одном из Арктических регионов будет создан научно-образовательный центр. Он будет интегрировать в себе возможности университетов, исследовательских институтов, бизнеса, реального сектора экономики. По словам президента РФ, это необходимо, чтобы сформировать мощную кадровую базу, которая обеспечит комплексное развитие РФ в Арктике.

Также сообщалось, что Владимир Путин проведет встречи с премьер-министрами Швеции и Норвегии. Глава государства посетит деловой обед в честь гостей Арктического форума.

Напомним, в Санкт-Петербурге проходит Международный арктический форум «Арктика — территория диалога». На этой площадке обсуждают проблемы и перспективы арктического региона на международном уровне.