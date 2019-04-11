Десятки сирийских семей прибыли на родину из ливанских лагерей

Дамаск, 11 апреля. Новая партия сирийских беженцев вернулась в восстановленные деревни Дамаска через КПП «Ад-Дабуссия». Большая часть людей прибыла из Ливана, передает специальный корреспондент Федерального агентств новостей (ФАН).

Как стало известно, среди десятков сирийцев, прибывших из Ливана, были в основном дети и женщины. Все они были посажены на автобусы и другие транспортные средства, которые довезли их до родных деревень и городов, где их с распростертыми объятиями приняли местные власти, которые приняли необходимые процедуры для регистрации имен и адресов новоприбывших граждан Сирийской Арабской Республики.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

В рамках совместных усилий государства в сотрудничестве с ливанской стороной по возвращению всех перемещенных лиц на родину продолжается процесс возвращения вынужденно перемещенных лиц через новые центры в контрольно-пропускных пунктах, расположенных а границе Сирии с соседними странами.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что новая группа сирийских беженцев вернулась на родину из лагеря, расположенного в Иордании. Все они прошли через КПП «Насиб». По информации источника нашего корреспондента, новая партия перемещенных в результате терроризма сирийцев прибыла из лагерей Синих и Заатари.

На месте их встретила бригада врачей, которая оказала сирийским беженцам всю необходимую медицинскую помощь, дала лекарства, а также сделала детям все необходимые прививки. Кроме того, людей снабдили необходимыми вещами и едой.

Со своей стороны люди, большая часть из которых женщины и дети, выразили большую радость по поводу возвращения на родину после того, как сирийская правительственная армия восстановила безопасность и стабильность в освобожденных от боевиков районах.