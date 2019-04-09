Путин рассказал, от чего зависит будущее России

Санкт-Петербург, 9 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что будущее РФ зависит не от санкций, а от креатива граждан страны и демократических преобразований в политике и экономике, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Во вторник российский лидер принял участие в пленарном заседании Арктического форума.

«Будущее России не зависит от санкций, оно зависит только от нас​​​. От того, насколько мы сможем эффективно преобразовывать свою политическую систему, насколько она будет демократичной, насколько она будет выталкивать на поверхность все самые здоровые силы общества, креативную энергию наших граждан», — сказал Путин.

Ранее, выступая на Арктическом форуме, президент России Владимир Путин сообщил о создании научно-образовательных центров, которые помогут создать кадровую научную базу для развития Арктики.

Арктический форум завершится в Петербурге в среду. Во второй половине дня во вторник президент России Владимир Путин встретится с премьер-министрами Швеции и Норвегии, а также посетит деловой обед в честь гостей Арктического форума.

По словам президента РФ, власти разрабатывают преференции для предпринимателей, которые готовы инвестировать в проекты в Арктике. Кабинету министров России, сообщил Путин, дано конкретное поручение подготовить законопроект о мерах поддержки инвестиционных проектов в Арктике.