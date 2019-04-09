Путин рассказал, от чего зависит будущее России
Санкт-Петербург, 9 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что будущее РФ зависит не от санкций, а от креатива граждан страны и демократических преобразований в политике и экономике, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Во вторник российский лидер принял участие в пленарном заседании Арктического форума.
«Будущее России не зависит от санкций, оно зависит только от нас. От того, насколько мы сможем эффективно преобразовывать свою политическую систему, насколько она будет демократичной, насколько она будет выталкивать на поверхность все самые здоровые силы общества, креативную энергию наших граждан», — сказал Путин.
Ранее, выступая на Арктическом форуме, президент России Владимир Путин сообщил о создании научно-образовательных центров, которые помогут создать кадровую научную базу для развития Арктики.
Арктический форум завершится в Петербурге в среду. Во второй половине дня во вторник президент России Владимир Путин встретится с премьер-министрами Швеции и Норвегии, а также посетит деловой обед в честь гостей Арктического форума.
По словам президента РФ, власти разрабатывают преференции для предпринимателей, которые готовы инвестировать в проекты в Арктике. Кабинету министров России, сообщил Путин, дано конкретное поручение подготовить законопроект о мерах поддержки инвестиционных проектов в Арктике.