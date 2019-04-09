Макрон может провести встречу с Порошенко и Зеленским

Киев, 9 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует встретиться с кандидатами на пост президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает украинское издание «Левый берег» со ссылкой на дипломатический источник.

По данным источника, Макрон намерен провести встречу с Порошенко и Зеленским до второго тура президентских выборов. Дата и место возможной встречи пока неизвестны.

Напомним, первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Владимир Зеленский стал лидером первого тура, набрав 30,22% голосов. Действующий глава государства Петр Порошенко оказался на втором месте с результатом 15,92% голосов.

После первого тура выборов Зеленскому и Порошенко предложили провести дебаты. Зеленский заявил о готовности принять участие в дебатах, выдвинув несколько условий. Шоумен потребовал провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве, а также предложил сдать анализы на наличие в организме наркотиков и алкоголя.

6 апреля кандидаты сдали анализы, результаты которых подтвердили, что они не страдают от наркотической или алкогольной зависимости. Позднее бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко предложил кандидатам в президенты Украины пройти тестирование на наличие алкогольной и наркотической зависимости под контролем специалистов Всемирного антидопингового агентства (WADA). Порошенко поддержал идею Кличко, пообещав в ближайшее время пройти тесты на алкоголь и наркотики в WADA.